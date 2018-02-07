Врач объяснила, зачем норвежским спортсменам понадобилось шесть тысяч противоастматических препаратов

Глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг рассказала о причинах, по которым норвежские спортсмены взяли на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане более шести тысяч противоастматических препаратов.

«Понимаю, что количество привезённых нами доз может показаться кому-то огромным. Но, если разбить этот объём на доли, вы поймёте, что объём не такой уж и большой», — приводит слова Кьелдсберг NRK.

Она отметила, что были взяты 43 ингалятора, которые будут использоваться индивидуально. Врач сообщила, что решение по такому количеству лекарств было принято исходя из опыта Олимпиад прошлых лет.

«При этом ожидается, что большая часть доз будет возвращена в Норвегию без использования в Корее», — добавила она.

Ранее олимпийский чемпион Васильев заявил: он считает маловероятным, что Норвегию ждут такие же санкции, как Россию.