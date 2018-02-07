Олимпийский чемпион Васильев считает маловероятным, что Норвегию ждут такие же санкции, как и Россию

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал RT о том, как спортивное сообщество может отреагировать на то, что сборная Норвегии привезла на Олимпийские игры 2018 года более шести тысяч противоастматических препаратов.
Олимпийский чемпион Васильев считает маловероятным, что Норвегию ждут такие же санкции, как и Россию
  • Reuters

«Может произойти всё что угодно. Мы живём в такое время, когда события могут развиваться по совершенно неожиданному сценарию. То, что происходит с Россией, не нравится всему спортивному сообществу. Ожидают ли Норвегию такие же санкции, что и нашу страну, — маловероятно, но возможно всё. Думаю, во всех подобных вопросах необходимо полагаться исключительно на здравый смысл, а не на эмоции», — сказал Васильев.

Ранее экс-глава СБР Тихонов высказался о привезённых норвежцами на ОИ-2018 противоастматических препаратах.

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