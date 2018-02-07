Олимпийский чемпион Васильев считает маловероятным, что Норвегию ждут такие же санкции, как и Россию

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал RT о том, как спортивное сообщество может отреагировать на то, что сборная Норвегии привезла на Олимпийские игры 2018 года более шести тысяч противоастматических препаратов.

«Может произойти всё что угодно. Мы живём в такое время, когда события могут развиваться по совершенно неожиданному сценарию. То, что происходит с Россией, не нравится всему спортивному сообществу. Ожидают ли Норвегию такие же санкции, что и нашу страну, — маловероятно, но возможно всё. Думаю, во всех подобных вопросах необходимо полагаться исключительно на здравый смысл, а не на эмоции», — сказал Васильев.

Ранее экс-глава СБР Тихонов высказался о привезённых норвежцами на ОИ-2018 противоастматических препаратах.