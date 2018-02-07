Экс-глава СБР Тихонов высказался о привезённых норвежцами на ОИ-2018 противоастматических препаратах

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), прокомментировал RT информацию о том, что сборная Норвегии взяла на Олимпиаду в Пхёнчхан более шести тысяч противоастматических препаратов.

«Противоастматические препараты расширяют клетки дыхательных путей, лёгких. Способствуют обогащению крови кислородом. На это необходимо было обратить внимание давно. Нужно было всячески говорить об этом, заявлять, что мы считаем данные действия недопустимыми», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что по количеству привезённых ингаляторов сборная Норвегии превосходит сборные Финляндии и Швеции в десятки раз.