Норвежцы взяли на Игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов

Сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов.

Норвежцы привезли в Южную Корею препаратов намного больше, чем финны, шведы и немцы, сообщает NRK. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз.

Ранее бывшая легкоатлетка, а ныне телекомментатор Иоланда Чен рассказала о двойных стандартах в системе терапевтических исключений спортсменов.