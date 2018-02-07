Норвежцы взяли на Игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов
Сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов.
- Reuters
Норвежцы привезли в Южную Корею препаратов намного больше, чем финны, шведы и немцы, сообщает NRK. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз.
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