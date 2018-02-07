Норвежцы взяли на Игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов

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Сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов.
Норвежцы взяли на Игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов
  • Reuters

Норвежцы привезли в Южную Корею препаратов намного больше, чем финны, шведы и немцы, сообщает NRK. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз. 

Ранее бывшая легкоатлетка, а ныне телекомментатор Иоланда Чен рассказала о двойных стандартах в системе терапевтических исключений спортсменов.

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