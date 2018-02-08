Российские легкоатлеты получили визовые приглашения от оргкомитета зимнего ЧМ

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Четыре российских легкоатлета получили приглашения для оформления въездных виз для участия в чемпионате мира в британском Бирмингеме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталью Юхареву.

Отмечается, что документы пришли на Марию Ласицкене, Данила Лысенко, Анжелику Сидорову и Викторию Прокопенко.

Кроме того, ожидается приглашение толкателя ядра Александра Лесного.

Ранее сообщалось, что глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) ждёт новых допинг-скандалов в лёгкой атлетике в ближайшие годы.

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