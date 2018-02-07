Глава ЕАА ждёт новых допинг-скандалов в лёгкой атлетике в ближайшие годы

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Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен признался, что в ближайшие годы можно ожидать новые допинг-скандалы в этом виде спорта.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз ЕАА.

Он отметил, что, несмотря на то что в последнее время в СМИ не было большого количества новостей о допинге в лёгкой атлетике, предстоящие годы принесут новые скандалы, так как достигаются успехи по очистке вида спорта от допинга.

Хансен заявил, что со своей стороны организация будет оставаться бдительной и продолжит политику «нулевой терпимости», высказываясь при необходимости и просвещая спортсменов и их окружение о её ценности.

Ранее сообщалось, что британский легкоатлет отстранён от соревнований из-за допинга. 

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