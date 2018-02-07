Британский легкоатлет отстранён от соревнований из-за допинга

Британское антидопинговое агентство временно отстранило от соревнований двукратного чемпиона Европы, британского бегуна Найджела Левайна.

Об этом сообщает BBC.

В декабре 2017 года в допинг-пробе Левайна был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.

Левайн дважды становился чемпионом Европы по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 метров в 2013 году (в закрытом помещении) и 2014 году.

Ранее экс-футболист московского «Динамо» Дуглас сдал положительный допинг-тест.