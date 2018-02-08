CAS зарегистрировал две апелляции россиян на решение МОК

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал две коллективные апелляции россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщается в пресс-релизе суда.

«В обоих случаях заявители просят, чтобы CAS отменил решение МОК и позволил им участвовать в этих Играх», — говорится в документе.

Первая апелляция подана российскими спортсменами Павлом Кулижниковым, Денисом Юсковым, Александром Логиновым, Ириной Старых, Татьяной Бородулиной и Дмитрием Васильевым.

Вторая зарегистрирована со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгения Жукова, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца.

Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах надеется на скорое решение CAS по делам российских спортсменов

RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.

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