CAS зарегистрировал две апелляции россиян на решение МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал две коллективные апелляции россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщается в пресс-релизе суда.

«В обоих случаях заявители просят, чтобы CAS отменил решение МОК и позволил им участвовать в этих Играх», — говорится в документе.

Первая апелляция подана российскими спортсменами Павлом Кулижниковым, Денисом Юсковым, Александром Логиновым, Ириной Старых, Татьяной Бородулиной и Дмитрием Васильевым.

Вторая зарегистрирована со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгения Жукова, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца.

Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах надеется на скорое решение CAS по делам российских спортсменов

RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.