CAS зарегистрировал две апелляции россиян на решение МОК
«В обоих случаях заявители просят, чтобы CAS отменил решение МОК и позволил им участвовать в этих Играх», — говорится в документе.
Первая апелляция подана российскими спортсменами Павлом Кулижниковым, Денисом Юсковым, Александром Логиновым, Ириной Старых, Татьяной Бородулиной и Дмитрием Васильевым.
Вторая зарегистрирована со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгения Жукова, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца.
Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах надеется на скорое решение CAS по делам российских спортсменов
RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.