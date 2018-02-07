Глава МОК Бах надеется на скорое решение CAS по делам российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам не приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов продолжается.

«Слушания в CAS идут прямо сейчас. Надеюсь, он вынесет своё решение как можно скорее», — сказал Бах на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее CAS установил для МОК дедлайн по подаче документов о не допущенных к ОИ россиянах.