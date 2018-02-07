CAS установил для МОК дедлайн по подаче документов о не допущенных к ОИ россиянах

Спортивный арбитражный суд (CAS) установил для Международного олимпийского комитета (МОК) дедлайн по подаче документов, касающихся дел российских спортсменов, которые не допущены к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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