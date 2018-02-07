В Госдуме надеются на справедливое решение CAS по апелляциям российских спортсменов
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«Решение суда уже есть, а огласят его только завтра. Для нас не очень понятно, почему нельзя сделать это сразу. Мы надеемся, что здесь нет никакого сговора, нет договорённости с шовинистически настроенной частью Международного олимпийского комитета (МОК), которая как раз требует недопуск к Олимпиаде. Мы рассчитываем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет правильное и справедливое решение. При желании исполнить решение суда можно очень быстро. С нашей стороны есть все необходимые документы, спортсмены подготовлены, экипировка получена. Мы готовы к участию, ждём решения суда и его исполнения господами из МОК», — сказал он.
Свищёв также заметил, что заявление генсека CAS является серьёзным аргументом в пользу российских спортсменов.
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб в ходе общения с журналистами отметил, что в случае удовлетворения иска российские спортсмены получат право выступить на Играх.
Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) перенесла на 8 февраля рассмотрение апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.