В Госдуме надеются на справедливое решение CAS по апелляциям российских спортсменов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал перенос на 8 февраля оглашения решения по апелляциям на недопуск к участию в Олимпийских играх — 2018 от 32 российских спортсменов.

«Решение суда уже есть, а огласят его только завтра. Для нас не очень понятно, почему нельзя сделать это сразу. Мы надеемся, что здесь нет никакого сговора, нет договорённости с шовинистически настроенной частью Международного олимпийского комитета (МОК), которая как раз требует недопуск к Олимпиаде. Мы рассчитываем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет правильное и справедливое решение. При желании исполнить решение суда можно очень быстро. С нашей стороны есть все необходимые документы, спортсмены подготовлены, экипировка получена. Мы готовы к участию, ждём решения суда и его исполнения господами из МОК», — сказал он.

Свищёв также заметил, что заявление генсека CAS является серьёзным аргументом в пользу российских спортсменов.

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб в ходе общения с журналистами отметил, что в случае удовлетворения иска российские спортсмены получат право выступить на Играх.

Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) перенесла на 8 февраля рассмотрение апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.