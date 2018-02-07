Гендиректор «Тосно» прокомментировал возможность перехода в команду Погребняка

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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал возможность подписания контакта с бывшим нападающим московского «Динамо» Павлом Погребняком.

«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать», — приводит слова Матюшенко «Чемпионат».

Он отметил, что Погребняк находится не в лучших кондициях. Решение о заключении сотрудничества будет принято после окончания сборов.

«Что касается его зарплаты, если он перейдёт к нам, то Павел готов пойти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть», — добавил Матюшенко.

Ранее сообщалось, что Погребняк находится на просмотре в «Тосно».

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