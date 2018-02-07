Погребняк находится на просмотре в «Тосно»
Бывший нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Павел Погребняк прибыл на просмотр в «Тосно».
- Павел Погребняк на просмотре в «Тосно»
- © fctosno.ru
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что игрок принимает участие в тренировочном процессе и 7 февраля примет участие в товарищеском матче с венгерской командой «Дербецен».
Ранее Широков рассказал, сможет ли Погребняк выиграть суд у «Динамо».
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