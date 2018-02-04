Широков рассказал, сможет ли Погребняк выиграть суд у «Динамо»

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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков высказался о том, что московское «Динамо в одностороннем порядке расторгло контракт с нападающим Павлом Погребняком.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Широков отметил, что не знает, подали ли представители Погребняка иск в арбитраж, однако отметил, что футболист имеет шансы выиграть суд.

«Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы», — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что сборная России в десятый раз стала обладателем Кубка легенд по футболу.

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