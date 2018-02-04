Сборная России в десятый раз стала обладателем Кубка легенд по футболу

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Сборная России стала обладателем Кубка легенд по футболу.
Сборная России в десятый раз стала обладателем Кубка легенд по футболу
  • Игроки сборной России Олег Корнаухов (слева) и Роман Широков
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

В финальном матче Россия переиграла команду Португалии со счётом 8:4.

В составе сборной России по два гола забили Егор Титов и Роман Широков, по разу отличились Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской. У португальцев отличились Луиш Мигел, Манише, Симау Саброза и Педру Мендеш.

Для российской сборной это десятый успех подряд на Кубке легенд.

В матче за третье место команда звёзд обыграла сборную Германии со счётом 10:7. У команды звёзд дубль оформил россиянин Дмитрий Булыкин. В матче за пятое место сборная Франции победила команду Италии — 8:3.

Ранее сообщалось, что португальцы стали соперниками россиян по финалу.

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