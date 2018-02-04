Сборная России в десятый раз стала обладателем Кубка легенд по футболу
- Игроки сборной России Олег Корнаухов (слева) и Роман Широков
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
В финальном матче Россия переиграла команду Португалии со счётом 8:4.
В составе сборной России по два гола забили Егор Титов и Роман Широков, по разу отличились Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской. У португальцев отличились Луиш Мигел, Манише, Симау Саброза и Педру Мендеш.
Для российской сборной это десятый успех подряд на Кубке легенд.
В матче за третье место команда звёзд обыграла сборную Германии со счётом 10:7. У команды звёзд дубль оформил россиянин Дмитрий Булыкин. В матче за пятое место сборная Франции победила команду Италии — 8:3.
Ранее сообщалось, что португальцы стали соперниками россиян по финалу.