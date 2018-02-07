«Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА

«Краснодар» U19 потерпел поражение от мадридского «Реала» U19 в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, которая проходила на стадионе «Краснодара», завершилась поражением хозяев по итогам послематчевых одиннадцатиметровых ударов со счётом 0:3.

Основное время игры завершилось нулевой ничьей.

Таким образом, молодёжная команда «Краснодара» вылетела из турнира.

Ранее «Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом».