«Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА
«Краснодар» U19 потерпел поражение от мадридского «Реала» U19 в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА.
Встреча, которая проходила на стадионе «Краснодара», завершилась поражением хозяев по итогам послематчевых одиннадцатиметровых ударов со счётом 0:3.
Основное время игры завершилось нулевой ничьей.
Таким образом, молодёжная команда «Краснодара» вылетела из турнира.
Ранее «Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом».
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