СМИ: Матч Высшей лиги Украины по баскетболу носил договорной характер

Президент баскетбольного клуба украинской Высшей лиги «Харьковские Соколы» Сергей Чебышев считает, что матч его команды с «Кремнем» мог иметь договорной характер.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Встреча завершилась со счётом 95:94 в пользу «Кремня».

Чебышев заявил, что игра между командами имела признаки криминального нарушения. Он отметил, что «Харьковские Соколы» подали генеральному секретарю Федерации баскетбола Украины Владимиру Драбиковскому заявления в которых изложены известные клубу факты нарушения, с приложением видеоматериала.

Кроме того, по словам Чебышева, было решено не продлевать сотрудничество с двумя игроками команды из-за морально-этических соображений.

Ранее сообщалось, что Евролига на год запретила владельцу «Панатинаикоса» посещать матчи турнира.