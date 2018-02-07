СМИ: Матч Высшей лиги Украины по баскетболу носил договорной характер
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Встреча завершилась со счётом 95:94 в пользу «Кремня».
Чебышев заявил, что игра между командами имела признаки криминального нарушения. Он отметил, что «Харьковские Соколы» подали генеральному секретарю Федерации баскетбола Украины Владимиру Драбиковскому заявления в которых изложены известные клубу факты нарушения, с приложением видеоматериала.
Кроме того, по словам Чебышева, было решено не продлевать сотрудничество с двумя игроками команды из-за морально-этических соображений.
Ранее сообщалось, что Евролига на год запретила владельцу «Панатинаикоса» посещать матчи турнира.