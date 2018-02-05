Евролига на год запретила владельцу «Панатинаикоса» посещать матчи турнира

Дисциплинарный комитет баскетбольной Евролиги принял решение на год запретить владельцу греческого «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу посещать матчи турнира.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение было принято в связи с публичными заявлениями Яннакопулоса, которые, по мнению дисциплинарного комитета, «ставят под угрозу тесные отношения между клубами и наносят ущерб баскетболу».

В 2015 году «Панатинаикос» был оштрафован на €150 тыс. после того, как Яннакопулос угрожал судьям матча с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ.