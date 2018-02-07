«Зенит» обыграл в товарищеском матче соперника ЦСКА по Лиге Европы
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник Александр Ерохин на 23-й минуте.
«Црвена Звезда» является соперником московского ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что ЦСКА забил семь мячей в ворота испанского футбольного клуба в контрольном матче.
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