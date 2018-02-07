ЦСКА забил семь мячей в ворота испанского футбольного клуба в контрольном матче

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Московский ЦСКА разгромил испанскую «Торревьеху» в контрольном матче на сборе в Испании.

Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе армейцев хет-трики оформили Аарон Оланаре и Фёдор Чалов, ещё один мяч забил Виталий Жиронкин. Четыре голевые передачи отдал полузащитник Георги Миланов.

Матчем против «Торревьехи» подопечные Виктора Гончаренко завершили тренировочный сбор, который проходил в Кампоаморе.

Ранее дубль Мусы помог ЦСКА одержать первую победу в контрольном матче на зимних сборах.

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