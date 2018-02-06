Дубль Мусы помог ЦСКА одержать первую победу в контрольном матче на зимних сборах

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над испанским «Эльче» в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

За ЦСКА дубль оформил Ахмед Муса. Ещё один гол в активе Витиньо.

Для армейцев эта победа стала первой на зимних сборах. Предыдущие четыре матча завершились вничью.

Следующим соперником ЦСКА станет испанская «Торревьеха».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций отменил решение о проведении матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей.