УЕФА отменил решение о проведении матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей

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Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворила апелляцию сербского клуба «Црвена Звезда» на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы против российского ЦСКА без зрителей.
УЕФА отменил решение о проведении матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я очень доволен решением УЕФА, мы достигли большого успеха на европейской арене. Я горд тем, что нам удалось доказать свою невиновность. Наши болельщики знают границы дозволенного, и клуб не останется без их поддержки», — цитирует генерального директора сербского клуба Звездана Терзича ТАСС.

«Црвена Звезда» была дисквалифицирована за неподобающее поведение зрителей на матче групповго этапа против белорусского БАТЭ.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.

Ранее «Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию относительно решения УЕФА.

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