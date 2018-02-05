УЕФА отменил решение о проведении матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей

Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворила апелляцию сербского клуба «Црвена Звезда» на решение о проведении матча 1/16 финала Лиги Европы против российского ЦСКА без зрителей.

«Я очень доволен решением УЕФА, мы достигли большого успеха на европейской арене. Я горд тем, что нам удалось доказать свою невиновность. Наши болельщики знают границы дозволенного, и клуб не останется без их поддержки», — цитирует генерального директора сербского клуба Звездана Терзича ТАСС.

«Црвена Звезда» была дисквалифицирована за неподобающее поведение зрителей на матче групповго этапа против белорусского БАТЭ.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.

Ранее «Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию относительно решения УЕФА.