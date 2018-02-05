УЕФА отменил решение о проведении матча Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА без зрителей
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«Я очень доволен решением УЕФА, мы достигли большого успеха на европейской арене. Я горд тем, что нам удалось доказать свою невиновность. Наши болельщики знают границы дозволенного, и клуб не останется без их поддержки», — цитирует генерального директора сербского клуба Звездана Терзича ТАСС.
«Црвена Звезда» была дисквалифицирована за неподобающее поведение зрителей на матче групповго этапа против белорусского БАТЭ.
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.
Ранее «Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию относительно решения УЕФА.