«Црвена Звезда» попросила СМИ не публиковать неофициальную информацию относительно решения УЕФА

«Црвена Звезда» обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой не публиковать неофициальную информацию относительно решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по апелляции клуба на проведение матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА без зрителей.

Сообщение приводится на официальном сайте сербской команды.

Отмечается, что решение ещё не принято, а процесс продолжается. «Црвена Звезда» получит официальный ответ от УЕФА в понедельник, 5 февраля. В клубе опасаются, что многочисленные публикации в СМИ могут уменьшить шансы на положительный результат.

Ранее сообщалось, что матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдёт при зрителях.