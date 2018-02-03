СМИ: Матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдёт при зрителях

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5 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об удовлетворении апелляции «Црвены Звезды» на закрытие трибун на матче 1/16 Лиги Европы с московским ЦСКА.

Об этом сообщает alo.rs.

Сербский клуб был наказан проведением одного матча без зрителей из-за дискриминационных действий фанатов во время встречи с БАТЭ в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от еврокубков.

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