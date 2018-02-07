Экс-глава СБР Тихонов объяснил причину, по которой норвежские спортсмены могут безнаказанно принимать лекарства от астмы

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), высказал мнение, что норвежским спортсменам, которые привезли на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане более 6 тыс. противоастматических препаратов, это сойдёт с рук.

«Для этого необходимо обратиться к такому факту. Когда Мария Шарапова была отстранена за применение допинга, её известная соперница — американка Серена Уильямс — принимала его аналог. Однако её доктор сообщил в вышестоящие инстанции, что ей необходим данный препарат, поэтому она избежала дисквалификации. В том случае если норвежцы располагают подобным разрешением, они не будут отстранены. Вероятно, если они позволяют себе так открыто принимать средства от астмы, у них на руках есть соответствующий документ, который позволяет им делать это», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики.