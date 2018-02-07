Экс-глава СБР Тихонов объяснил причину, по которой норвежские спортсмены могут безнаказанно принимать лекарства от астмы

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Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), высказал мнение, что норвежским спортсменам, которые привезли на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане более 6 тыс. противоастматических препаратов, это сойдёт с рук.
Экс-глава СБР Тихонов объяснил причину, по которой норвежские спортсмены могут безнаказанно принимать лекарства от астмы
  • Reuters

«Для этого необходимо обратиться к такому факту. Когда Мария Шарапова была отстранена за применение допинга, её известная соперница — американка Серена Уильямс — принимала его аналог. Однако её доктор сообщил в вышестоящие инстанции, что ей необходим данный препарат, поэтому она избежала дисквалификации. В том случае если норвежцы располагают подобным разрешением, они не будут отстранены. Вероятно, если они позволяют себе так открыто принимать средства от астмы, у них на руках есть соответствующий документ, который позволяет им делать это», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики.

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