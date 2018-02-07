МИД: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения

Российскую сторону намерены обвинить в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением Олимпиады в Южной Корее. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Дипломаты считают, что у ряда стран уже «вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России».

«Сейчас в этой информационной войне обозначился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать ещё более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении.

По данным МИД, западные СМИ готовят «вброс псевдорасследований» относительно «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, которые связаны с проведением Олимпийских игр 2018 года.

«Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (The Washington Post, BuzzFeed и другие), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», — отметили в ведомстве.

В МИД предупредили, что подозревают подготовку новой провокации со «знакомым сценарием».

«По той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено», — добавили дипломаты.

Они подчеркнули, что некоторые силы «вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению».

Ранее министр спорта России Павел Колобков допустил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане возможны провокации в отношении российских спортсменов.