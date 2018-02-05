Министр спорта России не исключил возможности провокаций в адрес российских олимпийцев на Играх-2018

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Министр спорта России Павел Колобков не исключил, что во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане возможны провокации в отношении российских спортсменов.

«Да, иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но в целом отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Южной Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник. Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхёнчхане будет позитивная», — заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что в сети предложили разогнать Международный олимпийский комитет.

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