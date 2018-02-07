Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала RT решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года.

«Это нарушение прав не только спортсменов, но и всех российских граждан, которые являются болельщиками всех событий, связанных со спортом. Спорт — это одна из составляющих реноме государства, это то, что сплачивает нас, то, что связано с патриотическими чувствами», — сказала Москалькова.

Москалькова назвала решение МОК по России нарушением прав российских болельщиков

Она подчеркнула, что решение по поводу российских спортсменов было принято неслучайно.

«Поэтому я думаю, что неслучайно били именно в эти реперные точки, которые являются скрепами национальных интересов, которые поднимают национальную гордость на небывалый уровень», — добавила омбудсмен.

По её словам, в ситуации со спортсменами «всё делалось за рамками» добра и справедливости.

«Поскольку наши команды действительно очень сильные и все понимали, что эти победы будут, то здесь работали не просто двойные стандарты, а здесь делалось всё, что за рамками добра, справедливости, законности и логики для того, чтобы наши спортсмены не попали на Олимпиаду», — заключила Москалькова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что МОК решил не допустить к участию в Играх оправданных российских спортсменов из-за стремления Запада помешать развитию России.