Футболист из Крыма впервые получил вызов в сборную России

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Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что впервые футболист из Крыма получил вызов в сборную России.

«У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга», — цитирует Ветоху «РИА Новости».

Николай Толстопятов вызван в юношескую сборную России 2002 года рождения. Толстопятов является воспитанником спортивной школы «Евпатория», сейчас юный футболист представляет академию московского «Спартака».

Ранее в Крыму объяснили, почему на полуострове не будут проходить матчи Чемпионата мира 2018 года по футболу.

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