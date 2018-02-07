Футболист «Манчестер Юнайтед» Санчес приговорён к 16 месяцам лишения свободы

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес приговорён к 16 месяцам лишения свободы за махинации с уплатой налогов.

Об этом сообщает Goal.

Испанские правоохранительные органы обвинили чилийца в уклонении от уплаты налогов в размере €1 млн в 2012—2013 годах, когда Санчес защищал цвета «Барселоны».

Футболист пошёл на сделку со следствием, уплатил указанную сумму и необходимые проценты. Несмотря на это, Санчес получил 1 год и 4 месяца тюремного заключения. Однако по законам Испании человек получает условный срок в случае первого совершения правонарушения и определения меры наказания в виде лишения свободы до двух лет.

Ранее хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласился заплатить €1 млн налоговой службе Испании, чтобы избежать тюремного заключения.