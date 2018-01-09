Футболист «Реала» Модрич заплатит €1 млн, чтобы избежать тюрьмы
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласился заплатить €1 млн налоговой службе Испании, чтобы избежать тюремного заключения.
Модрич согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговых махинациях, сообщает Sport.es.
Хорват обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 2013 и 2014 годах на общую сумму свыше €870 тыс. Следствие также установило наличие у футболиста офшорных счетов.
Ранее сообщалось, что партнёру Модрича по «Реалу» Криштиану Роналду грозит штраф порядка €30 млн за неуплату налогов.
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