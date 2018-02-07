Бах: мои заявления не могут повлиять на решения CAS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что его слова не могут повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу о допуске к Олимпиаде российских спортсменов, не приглашённых на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мои заявления не могут повлиять на решения CAS. Это дело сильно отличается от того, что было раньше. Тогда был вопрос о санкциях, однако сейчас речь идёт уже о приглашениях на Игры», — сказал Бах на пресс-конференции.

Он также не стал давать прогнозов относительно итогового решения Спортивного арбитражного суда.

«Вы всё равно не сможете вынудить меня строить предположения относительно исхода рассмотрения апелляций в CAS. Я не буду строить догадок и домыслов. Считаю, что у нас сильные аргументы, включая Олимпийскую хартию, правила. Давайте дождёмся решения CAS и будем верить, что оно будет принято как можно скорее», — заявил Бах.

Ранее глава МОК рассказал об условиях для прохождения россиян под своим флагом на церемонии закрытия ОИ.