Бах: мои заявления не могут повлиять на решения CAS

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что его слова не могут повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу о допуске к Олимпиаде российских спортсменов, не приглашённых на Игры 2018 года в Пхёнчхане.
Бах: мои заявления не могут повлиять на решения CAS
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

«Мои заявления не могут повлиять на решения CAS. Это дело сильно отличается от того, что было раньше. Тогда был вопрос о санкциях, однако сейчас речь идёт уже о приглашениях на Игры», — сказал Бах на пресс-конференции.

Он также не стал давать прогнозов относительно итогового решения Спортивного арбитражного суда.

«Вы всё равно не сможете вынудить меня строить предположения относительно исхода рассмотрения апелляций в CAS. Я не буду строить догадок и домыслов. Считаю, что у нас сильные аргументы, включая Олимпийскую хартию, правила. Давайте дождёмся решения CAS и будем верить, что оно будет принято как можно скорее», — заявил Бах.

Ранее глава МОК рассказал об условиях для прохождения россиян под своим флагом на церемонии закрытия ОИ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru