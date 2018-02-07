Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что все объекты Олимпиады-2018 готовы к проведению соревнований.

«Все объекты ОИ-2018 готовы. Они замечательные и всецело обеспечивают условия для атлетов. Мы поставили рекорд — в состязаниях примут участие 92 страны», — сказал Бах на пресс-конференции.

Глава МОК сообщил, что продано 78% билетов на соревнования ОИ-2018.

Ранее Бах заявил о желании комитета провести молодёжные Олимпийские игры в одной из африканских стран.