МОК хочет провести молодёжную Олимпиаду-2022 в Африке

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании провести молодёжные Олимпийские игры в одной из африканских стран.
МОК хочет провести молодёжную Олимпиаду-2022 в Африке
  • globallookpress.com
  • © Frans Lanting

«Мы хотим, чтобы молодёжная Олимпиада 2022 года прошла в Африке. Оттуда вышло много известных спортсменов, поэтому мы считаем, что этот континент достоин принять турнир. Решение по городу, в котором будут проходить Игры, будет принято в октябре», — сказал Бах на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее нигерийская скелетонистка Симиделе Адеягбо официально квалифицировалась на Олимпийские игры в Пхёнчхане и стала первой представительницей этого вида спорта из Африки.

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