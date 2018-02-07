МОК хочет провести молодёжную Олимпиаду-2022 в Африке
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«Мы хотим, чтобы молодёжная Олимпиада 2022 года прошла в Африке. Оттуда вышло много известных спортсменов, поэтому мы считаем, что этот континент достоин принять турнир. Решение по городу, в котором будут проходить Игры, будет принято в октябре», — сказал Бах на пресс-конференции.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее нигерийская скелетонистка Симиделе Адеягбо официально квалифицировалась на Олимпийские игры в Пхёнчхане и стала первой представительницей этого вида спорта из Африки.