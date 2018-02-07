Менеджер Нурмагомедова предполагает, что Фергюсон больше не сможет выступать после боя с россиянином

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опасается за здоровье будущего соперника россиянина — американца Тони Фергюсона.

«Мне очень жаль Тони Фергюсона, потому что, вероятно, он никогда больше не будет сражаться. Меня беспокоит его здоровье, серьёзно. Я не просто говорю об этом, чтобы раскрутить бой. Я беспокоюсь за Тони», — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

Менеджер сказал, что Фергюсону стоит опасаться борьбы в партере.

«Я вам скажу, что после партера Фергюсон не будет нормальным человеком. Хабиб просто изуродует ему лицо. Это будет очень жёстко и кроваво», — заявил Абдель-Азиз.

Он также сделал прогноз, что Фергюсону понадобится два года на восстановление после боя с россиянином, а также допустил возможность, что американец и вовсе не сможет больше выйти в октагон.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдёт 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.

Ранее Нурмагомедов опубликовал фото с чемпионским поясом UFC.