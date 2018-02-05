Нурмагомедов опубликовал фото с чемпионским поясом UFC

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Нурмагомедов опубликовал фото с чемпионским поясом UFC
  • Хабиб Нурмагомедов
  • © khabib_nurmagomedov/instagram

«Скоро», — подписал фото в своём Instagram спортсмен.

7 апреля Хабиб Нурмагомедов проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 223.

Ранее UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов — Фергюсон.

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