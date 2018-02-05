Нурмагомедов опубликовал фото с чемпионским поясом UFC
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
- Хабиб Нурмагомедов
- © khabib_nurmagomedov/instagram
«Скоро», — подписал фото в своём Instagram спортсмен.
7 апреля Хабиб Нурмагомедов проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 223.
Ранее UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов — Фергюсон.
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