UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов — Фергюсон

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выпустил официальный постер турнира 223, который пройдёт 7 апреля в Нью-Йорке.

Пресс-служба UFC опубликовала в Twitter постер с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

На постере также изображены американка Роуз Намаюнас и полячка Йоанна Енджейчик.

Ранее Нурмагомедов попал в список потенциальных соперников Макгрегора по следующему бою.