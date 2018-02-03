UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов — Фергюсон

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выпустил официальный постер турнира 223, который пройдёт 7 апреля в Нью-Йорке.

Пресс-служба UFC опубликовала в Twitter постер с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

На постере также изображены американка Роуз Намаюнас и полячка Йоанна Енджейчик.

Ранее Нурмагомедов попал в список потенциальных соперников Макгрегора по следующему бою.

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