UFC опубликовал постер боя Нурмагомедов — Фергюсон
Пресс-служба UFC опубликовала в Twitter постер с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Your official #UFC223 poster has just dropped 🔥 🔥 🔥@TonyFergusonXT vs @TeamKhabib | @RoseNamajunas vs @JoannaMMA 2— UFC (@ufc) 3 февраля 2018 г.
LIVE from Brooklyn, NY! pic.twitter.com/xNUnwvHoOz
На постере также изображены американка Роуз Намаюнас и полячка Йоанна Енджейчик.
Ранее Нурмагомедов попал в список потенциальных соперников Макгрегора по следующему бою.