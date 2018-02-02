Нурмагомедов попал в список потенциальных соперников Макгрегора по следующему бою

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор назвал своих потенциальных соперников по следующему поединку.

Об этом сообщает MMA Junkie.

В качестве оппонентов Макгрегор рассматривает Тони Фергюсона, Нейта Диаса, Флойда Мейвезера и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ирландец отметил, что может состояться большое шоу в России.

Ранее Нурмагомедов заявил, что даже в случае его победы над Фергюсоном Макгрегор не согласится на бой с ним.