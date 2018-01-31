Нурмагомедов: даже если выиграю у Фергюсона, Макгрегор не согласится на бой со мной

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что победа россиянина над американцем Тони Фергюсоном негативно скажется на настрое ирландца Конора Макгрегора.

«Макгрегор может драться с Нейтом Диазом, может заниматься боксом, но если я одержу победу над Тони Фергюсоном, это собьёт с него спесь. Макгрегору придётся спуститься с небес на землю», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Россиянин предположил, что Макгрегор откажется от возможного боя с ним.

«Он провёл лишь один бой в дивизионе легковесов и хочет бороться за титул — нет уж! Когда я стану чемпионом UFC в легком весе, я задумаюсь: «Кто достойный претендент, кто одержал пять, шесть, семь побед? Они достойны сражаться за титул, а не ты». Посмотрим, как всё сложится. Но не думаю, что он согласится на бой со мной. Думаю, он понимает, чем всё закончится», — подытожил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным.