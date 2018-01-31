Нурмагомедов: даже если выиграю у Фергюсона, Макгрегор не согласится на бой со мной

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что победа россиянина над американцем Тони Фергюсоном негативно скажется на настрое ирландца Конора Макгрегора.

«Макгрегор может драться с Нейтом Диазом, может заниматься боксом, но если я одержу победу над Тони Фергюсоном, это собьёт с него спесь. Макгрегору придётся спуститься с небес на землю», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Россиянин предположил, что Макгрегор откажется от возможного боя с ним.

«Он провёл лишь один бой в дивизионе легковесов и хочет бороться за титул — нет уж! Когда я стану чемпионом UFC в легком весе, я задумаюсь: «Кто достойный претендент, кто одержал пять, шесть, семь побед? Они достойны сражаться за титул, а не ты». Посмотрим, как всё сложится. Но не думаю, что он согласится на бой со мной. Думаю, он понимает, чем всё закончится», — подытожил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным.

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