В МОК сообщили о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия ОИ-2018

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Президент Объединённого мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович рассказал о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
В МОК сообщили о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия ОИ-2018
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Вчера на сессии МОК Шамиль Тарпищев сказал, что Россия будет следовать всем инструкциям ради того, чтобы в Пхёнчхане был поднят российский флаг. Шансы, что это произойдёт на церемонии закрытия, вполне реальны», — приводит слова Лаловича «РИА Новости».

Россияне выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы не примут участия в открытии Олимпиады-2018.

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