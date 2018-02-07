В МОК сообщили о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия ОИ-2018
Президент Объединённого мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович рассказал о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Murad Sezer
«Вчера на сессии МОК Шамиль Тарпищев сказал, что Россия будет следовать всем инструкциям ради того, чтобы в Пхёнчхане был поднят российский флаг. Шансы, что это произойдёт на церемонии закрытия, вполне реальны», — приводит слова Лаловича «РИА Новости».
Россияне выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы не примут участия в открытии Олимпиады-2018.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard