Передачи Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

У «Коламбуса» отличились Давид Савар и Брэндон Дубински.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон, Том Уилсон и Никлас Бекстрём. Россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.

Ранее НХЛ признала российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина первой звездой прошедшей игровой недели.