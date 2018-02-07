Передачи Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- © Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters
Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.
У «Коламбуса» отличились Давид Савар и Брэндон Дубински.
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Джон Карлсон, Том Уилсон и Никлас Бекстрём. Россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.
Ранее НХЛ признала российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина первой звездой прошедшей игровой недели.
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