Надаль и Мугуруса признаны лучшим испанским спортсменами 2017 года по версии Mundo Deportivo

Теннисисты Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании в 2017 году по версии издания Mundo Deportivo.

В 2017 году Надаль выиграл два турнира серии Большого шлема и вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Мугуруса стала победительницей Уимблдона и впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Публикация от Mundo Deportivo (@mundodeportivo) Фев 6, 2018 в 3:24 PST

Ранее в WTA объявили имя лучшей теннисистки января.