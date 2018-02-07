Надаль и Мугуруса признаны лучшим испанским спортсменами 2017 года по версии Mundo Deportivo

Короткая ссылка
Теннисисты Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании в 2017 году по версии издания Mundo Deportivo.

В 2017 году Надаль выиграл два турнира серии Большого шлема и вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Мугуруса стала победительницей Уимблдона и впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее в WTA объявили имя лучшей теннисистки января.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru