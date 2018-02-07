Надаль и Мугуруса признаны лучшим испанским спортсменами 2017 года по версии Mundo Deportivo
Теннисисты Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании в 2017 году по версии издания Mundo Deportivo.
В 2017 году Надаль выиграл два турнира серии Большого шлема и вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Мугуруса стала победительницей Уимблдона и впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
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