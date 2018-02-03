В WTA объявили имя лучшей теннисистки января

Короткая ссылка
Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги голосования на звание лучшей спортсменки января.

Как сообщает пресс-служба WTA, 71% голосов набрала румынская теннисистка Симона Халеп, начинавшая месяц на первой строчке мирового рейтинга.

Второй стала датчанка Каролина Возняцки, ставшая первой ракеткой мира после победы на Australian Open (25%).

Третье место по итогам голосования досталось немке Анжелике Кербер (3%), а украинка Элина Свитолина заняла четвёртое место (1%).

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru