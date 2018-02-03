В WTA объявили имя лучшей теннисистки января

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги голосования на звание лучшей спортсменки января.

Как сообщает пресс-служба WTA, 71% голосов набрала румынская теннисистка Симона Халеп, начинавшая месяц на первой строчке мирового рейтинга.

Второй стала датчанка Каролина Возняцки, ставшая первой ракеткой мира после победы на Australian Open (25%).

Третье место по итогам голосования досталось немке Анжелике Кербер (3%), а украинка Элина Свитолина заняла четвёртое место (1%).

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге.