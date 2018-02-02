Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу 20-летней российской тенниситки.

Следующей соперницей Касаткиной станет десятая ракетка мира — француженка Кристина Младенович.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина проиграла Юлии Гёргес на турнире WTA в Санкт-Петербурге.