Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу 20-летней российской тенниситки.

Следующей соперницей Касаткиной станет десятая ракетка мира — француженка Кристина Младенович.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина проиграла Юлии Гёргес на турнире WTA в Санкт-Петербурге.

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