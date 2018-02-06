Коутиньо о партнёрах по «Барселоне»: раньше видел их только по телевизору или когда играл в приставку

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал о своих партнёрах по «Барселоне».

«Это невероятное чувство находиться рядом с Андресом Иньестой, Лео Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и остальными. Те, кого я раньше видел только на экране телевизора или когда играл PlayStation, теперь делят со мной раздевалку», — приводит слова Коутиньо Sky Sports.

Он отметил, что пришёл в клуб, чтобы попытаться создать свою историю, перенимая опыт у великих.

«Андрес — гений, и для меня будет большой честью чему-то научиться у него. Как и все остальные, я думал, что Лионель — лучший игрок мира. То, как он может переломить ход матча — это фантастика. Но ещё и настоящий человек. С Луисом я познакомился в Англии. Много разговаривал с ним перед тем, как перейти в «Барселону». Он помогал мне освоиться. Он настоящая звезда», — добавил 25-летний бразилец.

Ранее сообщалось, что покупка Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, выделенных на трансферы.