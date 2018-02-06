СМИ: Британским спортсменам рекомендовали пропустить церемонию открытия ОИ-2018 из-за морозов

Британским спортсменам было рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхёнчхане.

Как сообщает Daily Mail, руководство британской делегации на Играх призвало спортсменов, которым предстоит выходить на старт соревнований в 48-часовой период после церемонии открытия, воздержаться от участия в торжественном мероприятии.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 9 февраля.

Ранее сообщалось, что соревнования по лыжным гонкам на Играх-2018 могут быть отменены из-за морозной погоды.