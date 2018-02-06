В ОКР сообщили, что в пресс-центре ОИ-2018 не рекомендуется находиться с российским флагом

Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов сообщил, что в главном пресс-центре Игр-2018 не рекомендуется находится с флагом России.

«В главном пресс-центре организовано рабочее помещение для удобства СМИ. Но находиться там с российским флагом не рекомендуется, потому что это официальное пространство, а мы официальная делегация», — приводит слова Выборнова «Чемпионат».

Ранее Международный олимпийский комитет сделал заявление относительно использования болельщиками флага России на ОИ-2018.