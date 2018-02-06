Демченко: весь цвет российского спорта душат и уничтожают

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в интервью RT дал оценку действиям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении отечественного спорта.

«На данный момент весь цвет российского спорта душат и уничтожают. Не знаю, для чего это делают. Может быть, в надежде на то, что у нас в стране пропадёт интерес к спорту, дети не захотят заниматься на профессиональном уровне, а люди перестанут верить в олимпийские идеалы», — считает Демченко.

Ранее Демченко выразил мнение, что формулировка «чистый спортсмен» попахивает средневековьем и охотой на ведьм.