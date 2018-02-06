Демченко: формулировка «чистый спортсмен» попахивает средневековьем и охотой на ведьм

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в интервью RT выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допускает до Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане сильнейших отечественных спортсменов.

«Все спортсмены, которых не допускает до Олимпийских игр в Пхёнчхане МОК, — одни из сильнейших в России, а некоторые и в мире. К примеру, саночница Татьяна Иванова выиграла на последнем чемпионате Европы три золотые медали. Или возьмите скелетониста Третьякова — он становился чемпионом мира и Олимпийских игр», — рассказал Демченко RT.

По его словам, формулировка «чистый спортсмен», которой оперирует МОК, попахивает средневековьем.

«Формулировка «чистый спортсмен», которую широко применяют в последнее время, попахивает средневековьем и охотой на ведьм», — добавил трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр.

Ранее фигурист Иван Букин объяснил решение подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением МОК о недопуске на ОИ-2018.