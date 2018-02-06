Посол Швейцарии о решении CAS и последующей реакции МОК: мы не вмешиваемся в дела спортивных инстанций

Посол Швейцарии в России Ив Россье прокомментировал ситуацию вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов и последующую реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на данный вердикт.

«У Швейцарии нет никакой официальной позиции по этому вопросу, мы не вмешиваемся в дела спортивных инстанций», — приводит слова Россье РИА Новости. Ранее генеральный секретарь CAS заявил о готовности рассмотреть предложения МОК о реформе суда.